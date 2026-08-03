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Принял наркотики и сел за руль: в Севастополе приезжего судили за смертельное ДТП

В Севастополе житель Кубани насмерть сбил человека и сел почти на шесть лет.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе 28-летнего жителя Краснодарского края признали виновным в том, что он устроил ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Трагедия произошла днем 25 июля 2021 года. Житель Кубани находился в состоянии наркотического опьянения. Приезжий ехал за рулем BMW 530D XDRIVE со стороны улицы Генерала Мельника в сторону шоссе Генерала Моргунова. На пешеходном переходе в районе дома № 92 по улице Второй Обороны водитель сбил человека. Под колеса иномарки попал мужчина 1931 года рождения.

«От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия», — рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Нахимовский районный суд признал жителя Кубани виновным. Его приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии-поселении. Кроме того, приезжему на два года запретили садиться за руль.

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