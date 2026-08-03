Принял наркотики и сел за руль: в Севастополе приезжего судили за смертельное ДТП

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Нахимовский районный суд признал жителя Кубани виновным. Его приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии-поселении. Кроме того, приезжему на два года запретили садиться за руль.