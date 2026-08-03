Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежского налоговика будут судить за взятки на 1,1 миллиона

Сотрудник ФНС сливал знакомому конфиденциальные данные.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудника налоговой службы Воронежской области уличили в получении взяток. По версии следствия, налоговик в период с июля 2021 по октябрь 2025-го передавал своему знакомому данные, относящиеся к налоговой тайне. Информация касалась финансовых операций конкретных организаций, их сделок, банковских реквизитов, поставщиков, покупателей и другого.

За оказанные услуги в качестве вознаграждения сотрудник налоговой получил больше 1,1 миллиона рублей. Теперь налоговику предстоит ответить в суде по двум статьям. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.