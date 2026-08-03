Александру Бастрыкину доложат о смерти без вести пропавшего уральца

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о пропавшем жителе Каменска-Уральского. Сообщалось, что тело уральца родственники нашли самостоятельно. По их словам, правоохранители не приняли должных мер. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.
— Семья умершего обращается к главе Следственного комитета РФ с просьбой разобраться в данной ситуации. Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту расследуется уголовное дело, — сказано в сообщении.
Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ СКР Свердловской области Богдана Францишко доклад по поводу расследования уголовного дела. В том числе по доводам, приведенным в СМИ.
Напомним, в середине июля пропал Михаил Ошкин. Он выехал из Каменска-Уральского на своем автомобиле в Екатеринбург. Родные искали его своими силами. Они наткнулись на автомобиль с телом пропавшего уральца. По мнению родственников, Михаил мог быть убит.