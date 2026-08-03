Александру Бастрыкину доложат о смерти без вести пропавшего уральца

Напомним, в середине июля пропал Михаил Ошкин. Он выехал из Каменска-Уральского на своем автомобиле в Екатеринбург. Родные искали его своими силами. Они наткнулись на автомобиль с телом пропавшего уральца. По мнению родственников, Михаил мог быть убит.