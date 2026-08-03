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Суд признал нижегородку виновной в дропперстве

Ее приговорили к 1 году 2 месяцам ограничения свободы.

Мировой судья признал жительницу Нижегородской области виновной в дропперстве, сообщает пресс-служба областного суда в своем макс-канале.

Известно, что в августе 2025 года за вознаграждение в три тысячи рублей женщина оформила банковскую карту и передала ее своему знакомому. В октябре того же года неизвестный с помощью этой карты похитил деньги, принадлежавшие обманутому 56-летнему мужчине. Сумма ущерба составила 217 тысяч рублей.

Подсудимая полностью признала свою вину, ее приговорили к ограничению свободы на 1 год 2 месяца.

Напомним, что одиннадцать уголовных дел возбуждено в Нижегородской области по незаконному обороту платежей.