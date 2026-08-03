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В дипмиссии Белоруссии направили соболезнования в связи с атаками БПЛА

МИНСК, 3 авг — РИА Новости. Временный поверенный в делах Белоруссии в России Сергей Тележинский направил соболезнования губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в связи с жертвами атаки БПЛА ВСУ в селе Архипо-Осиповка, сообщила пресс-служба белорусского посольства в РФ.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших есть трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших в тяжелом состоянии.

«С чувством глубокой боли восприняли известие о многочисленных пострадавших и человеческих жертвах в результате удара по туристам в селе Архипо-Осиповка городского округа город-курорт Геленджик», — приводит пресс-служба соболезнование в Telegram-канале дипмиссии.

Тележинский попросил передать слова глубокого сочувствия и соболезнования.

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