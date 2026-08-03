Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликовано видео задержания волгоградца, дискредитировавшего ВС РФ

В Волгограде сотрудники полиции, Следственного комитета и регионального УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в систематическом.

В Волгограде сотрудники полиции, Следственного комитета и регионального УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в систематическом распространении ложных сведений о действиях Вооружённых Сил России. Волгоградец был задержан в собственной квартире.

По данным следствия, с января 2023 года по апрель 2025 года злоумышленник в своём аккаунте в соцсети и в личном канале на одной из блог-платформ под видом достоверных сообщений публиковал заведомо ложную информацию, порочащую российскую армию.

В настоящее время следователи продолжают сбор доказательств и устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности фигуранта. В суд уже направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области.