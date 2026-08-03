Волгоградца задержали за фейки об использовании ВС РФ

В Волгограде задержан мужчина, которого подозревают в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ. Первый отдел по расследованию особо важных дел завел на него уголовно дело по ч.1 ст. 207.3 УК РФ. За публичное распространение фейков о действиях военных, волгоградцу грозит до 15 лет тюрьмы, сообщили в региональном управлении СКР.
По версии следствия, с января 2023 года по апрель 2025 года волгоградец в своем аккаунте в соцсети и в канале на одной из блог-платформ систематически постил заведомо ложную информацию под видом достоверной. Его посты привлекли внимание сотрудников СКР, МВД и УФСБ. Сейчас следователи собирают доказательства. Суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство о заключении под стражу.