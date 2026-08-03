Волгоградца задержали за фейки об использовании ВС РФ

По версии следствия, с января 2023 года по апрель 2025 года волгоградец в своем аккаунте в соцсети и в канале на одной из блог-платформ систематически постил заведомо ложную информацию под видом достоверной. Его посты привлекли внимание сотрудников СКР, МВД и УФСБ. Сейчас следователи собирают доказательства. Суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство о заключении под стражу.