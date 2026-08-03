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Львова-Белова контролирует ситуацию с пострадавшими от БПЛА в Архипо-Осиповке

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка заявила о готовности помочь пострадавшим в Архипо-Осиповке.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова держит на контроле ситуацию с детьми, пострадавшими при атаке БПЛА под Геленджиком. Об этом она сообщила в своем официальном канале в «Максе».

«Тяжелые новости из Краснодарского края. В результате украинской агрессии в поселке Архипо-Осиповка погибли трое детей», — написала она.

Львова Белова сообщила, что двое детей находятся в тяжелом состоянии, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Она находится на связи с региональным уполномоченным по правам ребенка Татьяной Ковалевой. Мария также заявила о готовности оказать поддержку, если это потребуется.

Напомним, трагедия произошла в селе Архипо-Осиповка. По уточнённым данным, из-за падения обломков БПЛА погибли семь человек. По информации властей, целью атаки стала гражданская инфраструктура. На местах происшествия продолжают работать оперативные и специальные службы.

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