Жители Краснодара возложили цветы в память о погибших в Архипо-Осиповке

Позднее региональный оперативный штаб уточнил данные. По информации оперштаба, число погибших увеличилось до четырех человек, включая одного ребенка, пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Спустя полтора часа губернатор сообщил, что количество погибших возросло до шести человек, трое из них — дети. Число пострадавших достигло около 40 человек. Из них 17 госпитализировали в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где им оказывают необходимую помощь.