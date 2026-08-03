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Двое детей из Ростовской области погибли при атаке БПЛА в Краснодарском крае

Губернатор Юрий Слюсарь: жители Дона есть среди пострадавших при атаке БПЛА на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

Двое детей из Шахт Ростовской области погибли в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае. Об этом 3 августа сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Информация о взрослых уточняется. Известно, что среди пострадавших также есть жители Дона. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Ростовская область скорбит по жертвам сегодняшних атак в Краснодарском крае и в Крыму, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Донской глава добавил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

По оперативной информации, после воздушной атаки в Краснодарском крае погибли шесть человек, в том числе трое детей.

— Эти циничные, бесчеловечные акты терроризма киевского режима не имеют оправданий, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

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