Нижегородка лишилась более 500 тысяч рублей, поверив мошенникам

Жительница Выксы стала жертвой телефонных мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сначала женщине позвонил неизвестный под видом сотрудника управляющей компании и попросил назвать код из СМС. Затем поступил звонок от лже-сотрудника «Госуслуг», который сообщил о попытке оформления кредита. Чтобы «спасти» деньги, женщине предложили перевести их на «безопасный счёт».
В итоге потерпевшая отправила мошенникам 480 тысяч рублей собственных сбережений и ещё 88 тысяч, взятых в кредит. Общий ущерб составил 568 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что юная нижегородка и студент из Ижевска стали жертвами двойного мошенничества.