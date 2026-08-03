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Нижегородка лишилась более 500 тысяч рублей, поверив мошенникам

Все деньги ушли на «безопасный счет».

Жительница Выксы стала жертвой телефонных мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сначала женщине позвонил неизвестный под видом сотрудника управляющей компании и попросил назвать код из СМС. Затем поступил звонок от лже-сотрудника «Госуслуг», который сообщил о попытке оформления кредита. Чтобы «спасти» деньги, женщине предложили перевести их на «безопасный счёт».

В итоге потерпевшая отправила мошенникам 480 тысяч рублей собственных сбережений и ещё 88 тысяч, взятых в кредит. Общий ущерб составил 568 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что юная нижегородка и студент из Ижевска стали жертвами двойного мошенничества.