Нижегородка лишилась более 500 тысяч рублей, поверив мошенникам

Сначала женщине позвонил неизвестный под видом сотрудника управляющей компании и попросил назвать код из СМС. Затем поступил звонок от лже-сотрудника «Госуслуг», который сообщил о попытке оформления кредита. Чтобы «спасти» деньги, женщине предложили перевести их на «безопасный счёт».