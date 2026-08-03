Жёсткое задержание волгоградца за фейки о ВС РФ попало на видео

По данным следствия, мужчина с января 2023-го по апрель 2025-го в соцсетях и канале на блог-платформе систематически распространял под видом достоверных сообщений фейки о действиях ВС РФ. Преступные действия пресекли следователи СК и оперативники региональных ГУ МВД и УФСБ.