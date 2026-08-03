Жёсткое задержание волгоградца за фейки о ВС РФ попало на видео

Жителя Волгограда задержали за распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.
Уголовное дело возбудил первый отдел регионального СУ СК, занимающийся расследованием особо важных дел. Жёсткое задержание подозреваемого попало на видео.
По данным следствия, мужчина с января 2023-го по апрель 2025-го в соцсетях и канале на блог-платформе систематически распространял под видом достоверных сообщений фейки о действиях ВС РФ. Преступные действия пресекли следователи СК и оперативники региональных ГУ МВД и УФСБ.
Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого. За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее глава ГУ МВД по Волгоградской области Павел Гищенко назвал на встрече с журналистами такие действия «страшными преступлениями экстремистской направленности».