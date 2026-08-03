Мужчина пойдет под суд за техподдержку телефонных мошенников в Москве

Согласно материалам дела, обвиняемый арендовал помещение в Москве, где собрал и настроил полученное от организатора оборудование. Впоследствии он обеспечивал бесперебойную работу SIM-боксов, в том числе регулярно менял SIM-карты и передавал организатору номера. За свои действия фигурант получал вознаграждение. Каждый участник группы действовал конспиративно и выполнял свою роль, а кураторы координировали их работу через мессенджер.