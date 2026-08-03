Мужчина пойдет под суд за техподдержку телефонных мошенников в Москве

«Следственными органами ГСУ СК России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении участника организованной группы, который обвиняется в незаконном обеспечении работы абонентских терминалов пропуска трафика — SIM-боксов, которые использовались для совершения других преступлений (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ)», — рассказали в пресс-службе.
Согласно материалам дела, обвиняемый арендовал помещение в Москве, где собрал и настроил полученное от организатора оборудование. Впоследствии он обеспечивал бесперебойную работу SIM-боксов, в том числе регулярно менял SIM-карты и передавал организатору номера. За свои действия фигурант получал вознаграждение. Каждый участник группы действовал конспиративно и выполнял свою роль, а кураторы координировали их работу через мессенджер.
В ходе обыска в квартире на ул. Верхние Поля было изъято всe оборудование подпольной площадки: SIM-боксы, роутер, ноутбук, мобильные телефоны и свыше 600 SIM-карт. Подобные устройства позволяют мошенникам массово обзванивать российских граждан, подменяя номера.
«По уголовному делу проведeн комплекс следственных действий, по результатам которых собрана достаточная доказательственная база. Обвиняемый признал вину в полном объeме. В отношении иных участников группы уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается», — подчеркнули в СК.