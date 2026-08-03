В Перми в ТРК «Семья» эвакуировали посетителей из-за подгоревшей еды

Посетителей ТРК «Семья» эвакуировали из-за подгоревшей еды, сообщает МЧС Прикамья.
Информация об эвакуации появилась сразу в нескольких телеграм-каналах. Пермяков попросили покинуть здание. На место были вызваны экстренные службы.
В ГУ МЧС по Пермскому краю уточнили, что причиной эвакуации стало пригорание пищи в одной из точек фудкорта.
«В ТРК “Семья” сработала система автоматической пожарной сигнализации (на фудкорте произошло пригорание пищи)», — уточнили в ведомстве.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми загорелся заброшенный четырёхэтажный дом. Пожар начался на крыше и распространился на площади 400 кв. м. Огонь тушили больше 10 часов.
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