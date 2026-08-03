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В Гвардейском районе в ДТП с грузовиком пострадал 12-летний ребенок

«Хендэ» столкнулся с КАМАЗом.

Источник: Комсомольская правда

В Гвардейском районе на 35 км дороги Калининград — Черняховск — Нестеров — граница случилось ДТП, в котором пострадал 12-летний ребенок. Об аварии, произошедшей сегодня, 3 августа, около 12:50, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

По предварительной информации, 37-летний водитель «Хендэ» въехал в стоящий на дороге на левой полосе КАМАЗ. Легковушка после удара вылетела в кювет.

Подростка с места происшествия доставили в больницу.

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