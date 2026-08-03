Около 400 г наркотиков изъяли полицейские у задержанного москвича

«В полицию поступила информация о том, что 43-летний житель столицы может быть причастен к незаконному обороту наркотиков на территории столицы. В результате оперативно-разыскных мероприятий на ул. Газгольдерная подозреваемый был задержан. При личном досмотре и обыске по месту жительства подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли электронные весы и свертки с порошкообразным веществом. Изъятое было направлено на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Москве. Согласно заключению экспертов, общая масса содержимого пакетов составила около 400 г. В составе изъятого идентифицированы наркотические средства — мефедрон массой свыше 243 г, производное N-метилэфедрона массой свыше 106 г и гашиш массой около 46 г», — рассказали в пресс-службе.