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В Иркутской области пропал самолет Cessna 182

Самолет Cessna 182, выполнявший патрулирование лесов, пропал в Бодайбинском районе Иркутской области. На борту находились командир и летчик-наблюдатель, связь с ними прекратилась после осмотра пожара.

Источник: t.me/kobzevii

В Бодайбинском районе Иркутской области пропал самолет, на борту которого находились два человека. Информацию об этом распространил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«В назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет “Cessna 182”, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе», — написал он в своем Telegram-канале.

По информации Кобзева, на борту воздушного судна находились командир и летчик-наблюдатель. Возвращение самолета в поселок Мама, откуда он вылетел днем на патрулирование, планировалось на 20:00 (15:00 мск).

Как уточнил губернатор, экипажем был осмотрен пожар в Бодайбинском лесничестве, после чего судно направилось в сторону Бодайбо. Фиксация координат самолета прекратилась в 13:58 (8:48 мск).

Глава региона также сообщил, что для проведения поисковых работ в ближайшее время будет направлен самолет из Якутии. Он добавил, что утром к операции подключатся два вертолета.

По данным источника «Известий», причиной происшествия могло стать попадание в грозовой фронт, при этом экипаж, возможно, самостоятельно отключил трекер.