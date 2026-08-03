Самолет с двумя людьми исчез в Иркутской области во время проверки леса

Легкомоторный самолет с двумя людьми на борту пропал в Иркутской области. Воздушное судно, выполнявшее мониторинг лесопожарной обстановки, перестало выходить на связь после облета Бодайбинского района.
По данным SHOT, речь идет о самолете Cessna 182 В. На его борту находились командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Экипаж должен был вернуться в поселок Мама к 20:50 по местному времени, однако в назначенное время самолет не прибыл.
Согласно данным трекера, воздушное судно обследовало район лесного пожара в Бодайбинском лесничестве, после чего взяло курс в сторону Бодайбо. Над городом самолет сделал круг, а затем исчез с радаров.
На связь экипаж больше не выходил. Для поиска пропавшего самолета направлено воздушное судно из Якутии.
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