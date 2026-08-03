СК возбудил дело после пропажи самолета в Иркутской области

Ранее KP.RU сообщал, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил о пропаже легкомоторного самолёта Cessna 182 в регионе. На борту судна находились летчик-наблюдатель и командир. Команда самолета занималась осмотром с воздуха лесного пожара, однако перестала выходить на связь.