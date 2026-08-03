СК возбудил дело после пропажи самолета в Иркутской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после пропажи самолета в Иркутской области. Об этом говорится в заявлении ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по сообщению о происшествии с легкомоторным воздушным судном Cessna 182 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ», — сообщает СК РФ.
Уточняется, что местонахождение воздушного судна пока не установлено, поисково-спасательные работы продолжаются. К работе приступили следователи и криминалисты.
Ранее KP.RU сообщал, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил о пропаже легкомоторного самолёта Cessna 182 в регионе. На борту судна находились летчик-наблюдатель и командир. Команда самолета занималась осмотром с воздуха лесного пожара, однако перестала выходить на связь.