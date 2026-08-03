Осужденный Артем Чекалин хочет посетить в СИЗО храм

Артем Чекалин, бывший супруг блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), попросил администрацию СИЗО «Бутырка» разрешить ему посетить храм. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высотский.
Он уточнил, что Чекалин живет в четырехместной камере с двумя сокамерниками. Условия содержания соответствуют нормам: в распоряжении блогера есть холодильник и телевизор. Жалоб на бытовые условия от него не поступало. В свободное время Чекалин занимается спортом и читает книги.
— На территории следственного изолятора храм есть, поэтому правозащитники обратились к администрации учреждения с просьбой организовать для блогера его посещение, — передает РИА Новости.
Еще в апреле Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам лишения свободы и назначил штраф свыше 194 миллионов рублей. Он незаконно вывел за границу более 250 миллионов рублей. Его бывшая супруга Валерия Чекалина ранее получила пять лет условно с крупным штрафом в размере 763,5 миллиона рублей.