Осужденный Артем Чекалин хочет посетить в СИЗО храм

Он уточнил, что Чекалин живет в четырехместной камере с двумя сокамерниками. Условия содержания соответствуют нормам: в распоряжении блогера есть холодильник и телевизор. Жалоб на бытовые условия от него не поступало. В свободное время Чекалин занимается спортом и читает книги.