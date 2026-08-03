В Петербурге ищут руферов, которые забрались на крышу Нахимовского училища

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии совместно с охраной Государственного Эрмитажа задержали двух руферов, забравшихся на крышу Зимнего дворца. Охрана оперативно перекрыла возможные пути спуска, после чего прибывшие на место росгвардейцы задержали обоих злоумышленников. Одного из них доставили в 78-й отдел полиции, а второму потребовалась медицинская помощь: с жалобами на плохое самочувствие он был госпитализирован бригадой скорой помощи.