Два подростка угнали «девятку» в воронежском селе

Оперативники быстро обнаружили подозреваемых — двух местных подростков результате 16 и 17 лет. Когда тех доставили в полицию, они сообщили, что, гуляя по улице, заметили незапертый автомобиль. Сев в салон и завели двигатель с помощью замыкания проводов. Когда подростки накатались, то бросили машину в селе Поповка, предварительно сняв с него номера.