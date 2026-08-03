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Два подростка угнали «девятку» в воронежском селе

Несовершеннолетним угонщикам грозит до семи лет колонии.

18-летний житель Россошанского района сообщил в полицию об угоне автомобиля «ВАЗ-2109». Молодой человек оставил машину на ночь в селе Поповка на улице Меловой. В салоне находились документы на авто. А утром «девятка» пропала.

Оперативники быстро обнаружили подозреваемых — двух местных подростков результате 16 и 17 лет. Когда тех доставили в полицию, они сообщили, что, гуляя по улице, заметили незапертый автомобиль. Сев в салон и завели двигатель с помощью замыкания проводов. Когда подростки накатались, то бросили машину в селе Поповка, предварительно сняв с него номера.

По факту угона возбудили уголовное дело. Юным любителям покататься на чужих машинах грозит до семи лет колонии.