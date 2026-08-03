Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12-летний пассажир получил травмы в ДТП под Гвардейском

По предварительным данным, автомобилем «Хендэ» совершил наезд на стоявший в левой полосе «КамАЗ».

Под Гвардейском 3 августа произошло ДТП, в котором травмы получил несовершеннолетний. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Калининградской области, авария случилась около 12:50 на 35 км автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров-граница с Литовской республикой».

«37-летний водитель, управляя автомобилем “Хендэ”, совершил наезд на стоявший в левой полосе “КамАЗ”, после чего автомобиль “Хендэ” съехал в кювет справа. В результате ДТП 12-летний пассажир автомобиля “Хендэ” с телесными повреждениями доставлен в медучреждение», — уточнили в пресс-службе.

Виновник ДТП на текущий момент не установлен. На месте работают сотрудники полиции, которые изучают обстоятельства произошедшего.