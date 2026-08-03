12-летний пассажир получил травмы в ДТП под Гвардейском

Под Гвардейском 3 августа произошло ДТП, в котором травмы получил несовершеннолетний. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Калининградской области, авария случилась около 12:50 на 35 км автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров-граница с Литовской республикой».
«37-летний водитель, управляя автомобилем “Хендэ”, совершил наезд на стоявший в левой полосе “КамАЗ”, после чего автомобиль “Хендэ” съехал в кювет справа. В результате ДТП 12-летний пассажир автомобиля “Хендэ” с телесными повреждениями доставлен в медучреждение», — уточнили в пресс-службе.
Виновник ДТП на текущий момент не установлен. На месте работают сотрудники полиции, которые изучают обстоятельства произошедшего.