Уголовное дело возбуждено после исчезновения самолета в Иркутской области

Губернатор региона Игорь Кобзев уточнял, что самолет должен был вернуться в поселок Мама в 20:50. В последний раз его координаты фиксировались в 13:58. По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после чего направился в сторону Бодайбо.