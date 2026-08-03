Дрон упал на пляж в разгар отдыха: как ВСУ решили атаковать туристов в Геленджике

Минимум семь человек погибли при атаке украинского беспилотника по пляжу в Геленджике. Среди них есть ребенок. Дрон спикировал прямо на берег, где отдыхали туристы. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал произошедшее целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Главное о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».
Атака на Геленджик.
В ночь на понедельник, 3 августа, на курорте Геленджик (Краснодарский край) выли сирены, оповещающие о налете украинских дронов. Затем в 08:34 в городе объявили беспилотную опасность. Спустя 10 минут предупреждение отменили, и местные жители и туристы, спокойно выдохнув, отправились на пляж целыми семьями.
Около 11:00 курортное село Архипо-Осиповка в пригороде Геленджика было атаковано беспилотником. Дрон-камикадзе спикировал на переполненный отдыхающими пляж. Летательный аппарат упал прямо на берег, после чего раздался взрыв и крики. Люди, находившиеся в это время в море, в панике выбегали из воды и покидали пляж.
— Это был настоящий шок: мы купались, видели момент взрыва. Началась паника, многие бежали, бросив вещи. Мы замерли в море от ужаса, — вспоминали позднее очевидцы трагедии.
Некоторые отдыхающие отметили, что незадолго до трагедии видели пролетающий над горой беспилотник, приняв его за разведывательный дрон. Очевидцы испугались и успели покинуть пляж до того, как произошла атака.
Жертвы и пострадавшие.
В 11 утра сообщалось о трех погибших и 13 пострадавших, однако это число увеличивалось почти каждый час. В 13 часов количество погибших возросло до четырех, а пострадало 17 человек. Спустя еще час Кондратьев заявил, что число погибших при падении обломков БПЛА в Геленджике выросло до шести, трое из них — дети. Число пострадавших «достигло около 40 человек». К 17:00 стало известно, что при атаке беспилотника на пляж погибли семь человек. Среди них были три ребенка, двое из которых приехали на отдых из Ростовской области — это подтвердил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Что известно об атаке БПЛА на Сызрань.
— Двое малышей — из города Шахты Ростовской области. Информация о взрослых уточняется. Известно, что среди пострадавших также есть жители Дона, — написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Как сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов, количество пострадавших увеличилось в итоге до 47 человек. Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщил, что четверо госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.
— В медицинские учреждения госпитализировали 21 человека, еще 19 оказали необходимую помощь амбулаторно, — передает официальный Telegram-канал краевого оперштаба.
В сельской больнице открыли пункт оказания первичной помощи, также туда направили дополнительных специалистов из городской больницы Геленджика. Пациентов с тяжелыми травмами везут в соседние города. Также с пострадавшими работают два психолога.
Реакция на удар по пляжу.
Местные власти развернули в Архипо-Осиповке штаб для ликвидации последствий падения обломков дрона. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал удар по пляжу целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре.
— Случившееся сегодня — целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания, — подчеркнул глава региона.
Он поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Также готовность помочь жертвам трагедии выразила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
— Комментировать не буду, ибо что тут скажешь. Кому нужна помощь, пишите сюда. Первый тираж моей новой книги про нас с Тиграном (Кеосаяном — прим. «ВМ») «Непервая любовь» будет 50 тысяч. Все деньги от продаж этого романа пойдут на помощь пострадавшим от беспилотников, — заявила журналистка в своем Telegram-канале.
Соболезнования семьям погибших и пострадавших выразили многие общественники и градоначальники: уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, депутат Госдумы Андрей Колесник, мэр Сочи Андрей Прошунин, глава Новороссийска Андрей Кравченко, руководитель Туапсинского округа Сергей Бойко и многие другие. А губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал трагедию «циничным и бесчеловечным актом терроризма».
Атаки беспилотников на Туапсе: что случилось, пожар в порту и на НПЗ, нефть в море, жертвы, последствия, пострадавшие.
— Мы знаем, как тяжело терять близких, и как больно, когда целью укронацистов становятся наши дети. Это очередной акт терроризма киевского режима. Циничный, бесчеловечный и не имеющий оправданий. Это военное преступление, за которое обязательно последует возмездие. Севастополь скорбит вместе с Краснодарским краем. Мы с вами! — сказал он.
В свою очередь основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев предположил, что атаковавший Геленджик беспилотник мог быть запущен из Одессы.
— Вероятнее всего, беспилотники запускали из Одесской области. Дроны облетали Крым и дальше уже летели над Черным морем, — рассуждает специалист.
Похожий теракт произошел в городе Старобельск Луганской Народной Республики, где в ночь с 21 на 22 мая украинский дрон ударил по студенческому общежитию. Тогда в здании находились 86 учащихся и один работник. В результате этой атаки пострадали 63 человека, из которых погиб 21 человек. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».