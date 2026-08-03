Дрон упал на пляж в разгар отдыха: как ВСУ решили атаковать туристов в Геленджике

В 11 утра сообщалось о трех погибших и 13 пострадавших, однако это число увеличивалось почти каждый час. В 13 часов количество погибших возросло до четырех, а пострадало 17 человек. Спустя еще час Кондратьев заявил, что число погибших при падении обломков БПЛА в Геленджике выросло до шести, трое из них — дети. Число пострадавших «достигло около 40 человек». К 17:00 стало известно, что при атаке беспилотника на пляж погибли семь человек. Среди них были три ребенка, двое из которых приехали на отдых из Ростовской области — это подтвердил губернатор региона Юрий Слюсарь.