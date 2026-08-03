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Пожар произошел в расселенной многоэтажке в центре Москвы

Пожар произошел в расселенном доме в центре Москвы.

Пожар произошел в расселенном доме в центре Москвы. Возгорание вспыхнуло в квартире на верхнем этаже здания, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, пожар произошел в доме № 17/9с в Большом Предтеченском переулке. На место прибыли три расчета МЧС России.

Отмечается, что существует угроза распространения огня. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.

По информации Telegram-канала, дом ранее был расселен. Предварительно, сейчас в здании проживает только одна семья.

Сведения о возможных пострадавших и причинах возгорания уточняются.

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