Двое рабочих погибли в колодце под Саратовом

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.