Двое рабочих погибли в колодце под Саратовом

Следователи СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих, которые задохнулись во время спуска в колодец городской сети водоснабжения для прочистки канализации.
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.
Трагический инцидент произошел 3 августа в городе Аткарск. По данным следствия, двое сотрудников местной коммунальной службы спустились в коллектор без использования необходимых средств индивидуальной защиты, после чего потеряли сознание и скончались на месте. Бездыханные тела погибших извлекли из колодца прибывшие на место сотрудники областной службы спасения.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проведен детальный осмотр территории и назначены судебно-медицинские экспертизы. «Выполняется комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательств и привлечение должностного лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, к предусмотренной законом ответственности», — подчеркнули в ведомстве.