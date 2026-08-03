Циничный теракт. При атаке ВСУ на Геленджик погибли трое детей

«От имени всех жителей города Шахты я выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Скорбим вместе с вами. Наша общая боль сегодня объединила Ростовскую область, Краснодарский край, Крым и всю Россию. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Ни одна семья не останется один на один со своим горем», — прокомментировала ситуацию глава города Шахты Людмила Овчиева.