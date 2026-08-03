Циничный теракт. При атаке ВСУ на Геленджик погибли трое детей

Число жертв варварского удара беспилотников ВСУ по мирному селу под Геленджиком возросло до семи человек. Среди погибших — трое детей, в том числе двое из Ростовской области.
«АиФ-Ростов» собрал последние подробности происшествия.
Удар по мирным.
Трагические новости пришли с Кубани. 3 августа село Архипо-Осиповка подверглось атаке вражеских БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже дал жёсткую оценку произошедшему, назвав это циничным терактом против мирного населения.
Самая горькая часть этой трагедии — гибель детей. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, среди трёх несовершеннолетних погибших двое оказались жителями города Шахты.
«Информация о взрослых погибших и пострадавших уточняется. Известно, что среди раненых также есть жители Дона», — отметил глава региона, выразив соболезнования. Всего в результате падения обломков дронов травмы различной степени тяжести получили 40 человек.
«От имени всех жителей города Шахты я выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Скорбим вместе с вами. Наша общая боль сегодня объединила Ростовскую область, Краснодарский край, Крым и всю Россию. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Ни одна семья не останется один на один со своим горем», — прокомментировала ситуацию глава города Шахты Людмила Овчиева.
Ушли не сразу.
Вот что рассказали нашей редакции очевидцы.
«Мы отдыхали на пляже санатория “Архипо-Осиповка”, первый беспилотник летел вдоль бухты, метров 50 над морем вдоль берега от горы Верблюд до горы Ёжик. Возле горы развернулся и полетел обратно в сторону Прохоровского пляжа. Потом по нему началась стрельба. Сбили где-то за горой. Но секунд через 10 второй беспилотник полетел», — рассказал редакции очевидец Юрий Ерёмин.
Примерно то же рассказывает и курортник Александр, который попросил не называть его фамилию.
«Первый беспилотник улетел за Прохоровский пляж. Родители с детьми не сразу смогли оттуда уйти», — печалится мужчина.
Летели из Одесской области?
На месте трагедии развернут оперативный штаб: круглосуточно работают медики, психологи и волонтёры, оказывающие поддержку пострадавшим и их родным. Первичное медицинское сопровождение организовали прямо в больнице Архипо-Осиповки. К спасению жизней оперативно подключились специалисты из Геленджикской городской больницы, а также врачи одного из местных санаториев.
Сейчас в медучреждениях остаётся 21 человек. Девять пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии, уже перевозят для продолжения лечения в хорошо оснащенные больницы соседних городов. Еще 19 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.
Между тем военные эксперты предполагают, что дроны могли лететь из Одесской области. Об этом в интервью aif.ru заявил основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. Спокойствие в прибрежных городах нарушено: вечером 3 августа в Геленджике снова завыла сирена, объявлена новая угроза атаки БПЛА ВСУ.
Редакция «АиФ-Ростов» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы следим за развитием событий и будем держать наших читателей в курсе последних новостей.