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Временный поверенный России донес в МИД Швеции позицию Москвы по ударам ВСУ

Временного поверенного в делах России вызвали в Министерство иностранных дел Швеции. Там дипломат донес официальную позицию Москвы по вопросу ударов украинской армии (ВСУ) по гражданским объектам. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в российском диппредставительстве в Стокгольме.

Временного поверенного в делах России вызвали в Министерство иностранных дел Швеции. Там дипломат донес официальную позицию Москвы по вопросу ударов украинской армии (ВСУ) по гражданским объектам. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в российском диппредставительстве в Стокгольме.

— Изложили официальную позицию России в связи с ударами ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре на территории Российской Федерации, — приводит информацию от дипмиссии РИА Новости.

В тот же день минимум семь человек погибли при атаке украинского беспилотника по пляжу в Геленджике. Среди них есть ребенок. Дрон спикировал прямо на берег, где отдыхали туристы. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал произошедшее целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Главное о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Похожий теракт произошел в городе Старобельск Луганской Народной Республики, где в ночь с 21 на 22 мая украинский дрон ударил по студенческому общежитию. Тогда в здании находились 86 учащихся и один работник. В результате этой атаки пострадали 63 человека, из которых погиб 21 человек. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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