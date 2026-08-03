В Ростове после шторма убрали 400 поваленных деревьев

В Ростове-на-Дону продолжается расчистка улиц после непогоды, обрушившейся на регион на прошлой неделе. Спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия ураган. Так, в разных районах города порывы ветра срывали крыши с домов, валили деревья и конструкции, а улицы затапливало из-за ливня.