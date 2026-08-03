Трёхлетний ребёнок и его бабушка пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

«Также повреждены навес, фасад здания и семь автомобилей», — добавили в оперштабе.
Ранее сообщалось, что число погибших во время удара по пляжу в Геленджике достигло семи человек. Трое убитых — дети. В больницы после случившегося доставили 21 пострадавшего. В общей сложности ранения получили 40 человек.
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