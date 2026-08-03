Мальчик и его бабушка находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ под Белгородом

Дрон Вооруженных сил Украины взорвался во дворе частного дома в хуторе Первомайский Краснояружского округа Белгородской области. Пострадали трехлетний мальчик и его бабушка. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.
— Пострадавшие были доставлены в Краснояружскую ЦРБ, их состояние оценивается как тяжелое. После оказания необходимой помощи мальчика переведут в детскую областную клиническую больницу, его бабушку — в Ракитянскую ЦРБ, — передает Telegram-канал областного оперштаба.
Количество погибших при падении дрона Вооруженных сил Украины на пляж с отдыхающими в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком выросло до семи человек, трое из них — дети.
До этого в Грайворонском округе Белгородской области из-за атаки FPV-дрона украинской армии также погиб мирный житель. Трагедия произошла в селе Смородино.