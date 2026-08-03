В Новгородской области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку

В Новгородской области легкомоторный частный самолет совершил аварийную посадку вблизи деревни Малое Лучно. Об этом говорится в заявлении пресс-службы главного управления МЧС России по региону.
«Легмоторный частный самолет Л-4 аварийно приземлился на мелководье озера Ильмень, Аркадский залив, возле населенного пункта Малое Лучно», — сообщает ведомство.
Согласно данным МЧС, на борту воздушного судна был экипаж из двух человек. Сейчас люди уже находятся на берегу, в результате инцидента никто не пострадал. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее KP.RU сообщал, что в Иркутской области пропал легкомоторный самолет Cessna 182. На борту судна находились летчик-наблюдатель и командир, которые перестали выходить на связь во время осмотра лесного пожара с воздуха.