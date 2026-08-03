Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка с внуком пострадали при детонации дрона ВСУ под Белгородом

Украинский беспилотник сдетонировал во дворе частного дома в хуторе Первомайский.

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области в результате взрыва беспилотника ВСУ пострадали два мирных жителя. Трагедия произошла во дворе частного домовладения в хуторе Первомайский Краснояружского округа. Об этом сообщил оперативный штаб региона в мессенджере «Макс».

По данным властей, при детонации дрона серьезные повреждения получили пожилая женщина и ее трехлетний внук. У мальчика медики зафиксировали множественные осколочные ранения, а его бабушке диагностировали проникающее ранение брюшной полости. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Это не единственный случай атаки на российскую территорию за последнее время. Ранее украинские боевики нанесли удар по Крыму, где жертвами стали три человека и еще двое получили ранения. О происшествии сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Руководитель региона уточнил, что противник осуществил очередную ночную террористическую атаку на полуостров, в результате которой погибли мирные граждане.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше