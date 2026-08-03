Пенсионерка с внуком пострадали при детонации дрона ВСУ под Белгородом

В Белгородской области в результате взрыва беспилотника ВСУ пострадали два мирных жителя. Трагедия произошла во дворе частного домовладения в хуторе Первомайский Краснояружского округа. Об этом сообщил оперативный штаб региона в мессенджере «Макс».
По данным властей, при детонации дрона серьезные повреждения получили пожилая женщина и ее трехлетний внук. У мальчика медики зафиксировали множественные осколочные ранения, а его бабушке диагностировали проникающее ранение брюшной полости. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Это не единственный случай атаки на российскую территорию за последнее время. Ранее украинские боевики нанесли удар по Крыму, где жертвами стали три человека и еще двое получили ранения. О происшествии сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Руководитель региона уточнил, что противник осуществил очередную ночную террористическую атаку на полуостров, в результате которой погибли мирные граждане.