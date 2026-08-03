В Новгородской области частный самолёт аварийно сел на мелководье Ильменя

По информации регионального управления МЧС, на борту находились два человека — они не пострадали и самостоятельно выбрались на берег. Сейчас на месте работают спасатели, выясняются причины случившегося.
Ранее сообщалось, что в Бодайбинском районе Иркутской области перестал выходить на связь самолёт Cessna 182, выполнявший мониторинг лесопожарной обстановки. На борту находились два человека — лётчик-наблюдатель и командир воздушного судна.
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