Частный самолет аварийно приземлился в Новгородской области

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Новгородской области. Частное воздушное судно приземлилось на мелководье озера Ильмень недалеко от населенного пункта Малое Лучно, сообщает Telegram-канал 112.
По данным источника, инцидент произошел во время полета над акваторией озера. После аварийной посадки самолет оказался на мелководье.
В результате происшествия никто не пострадал. Находившихся на борту людей осматривают медики.
Обстоятельства аварийной посадки и причины произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось о пропаже самолета, мониторившего обстановку с пожарами в Иркутской области.