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Частный самолет аварийно приземлился в Новгородской области

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Новгородской области.

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Новгородской области. Частное воздушное судно приземлилось на мелководье озера Ильмень недалеко от населенного пункта Малое Лучно, сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, инцидент произошел во время полета над акваторией озера. После аварийной посадки самолет оказался на мелководье.

В результате происшествия никто не пострадал. Находившихся на борту людей осматривают медики.

Обстоятельства аварийной посадки и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о пропаже самолета, мониторившего обстановку с пожарами в Иркутской области.