Суд изменил меру пресечения директору ДУКа в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде Сормовский райсуд перевел директора домоуправляющей компании с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.
Николай Шумилкин обвиняется в попытке дачи взятки. 31 июля суд рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения. Теперь обвиняемый будет находиться под домашним арестом до 14 сентября 2026 года включительно.
Постановление еще не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что сирота обратился к Бастрыкину из-за неполученного жилья в Арзамасе.