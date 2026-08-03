Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд изменил меру пресечения директору ДУКа в Нижнем Новгороде

Он будет находиться под домашним арестом.

В Нижнем Новгороде Сормовский райсуд перевел директора домоуправляющей компании с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Николай Шумилкин обвиняется в попытке дачи взятки. 31 июля суд рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения. Теперь обвиняемый будет находиться под домашним арестом до 14 сентября 2026 года включительно.

Постановление еще не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что сирота обратился к Бастрыкину из-за неполученного жилья в Арзамасе.