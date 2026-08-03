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Бабушка с внуком пострадали при ударе ВСУ в Белгородской области

ВСУ ударили по Краснояружскому округу Белгородской области. Пострадали трехлетний мальчик и его бабушка, сообщили в оперативном штабе региона.

ВСУ ударили по Краснояружскому округу Белгородской области. Пострадали трехлетний мальчик и его бабушка, сообщили в оперативном штабе региона.

Удар пришелся по хутору Первомайский, беспилотник упал во дворе жилого частного дома. Ребенок получил осколочные ранения, женщина — проникающее ранение брюшной полости. Их госпитализировали в Краснояружскую ЦРБ. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

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