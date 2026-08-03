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Бабушка с внуком пострадали при ударе ВСУ в Белгородской области

Трехлетний ребенок и его бабушка пострадали в результате взрыва беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел во дворе частного домовладения на хуторе Первомайский Белгородской области. Информацию об этом распространил оперативный штаб региона в мессенджере «Макс».

Источник: РИА "Новости"

Медики диагностировали у мальчика множественные осколочные ранения. У пожилой женщины выявлено проникающее ранение брюшной полости. Пострадавшие были экстренно госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое. Доставка пациентов осуществлялась в Краснояружскую районную больницу.

Воздушная атака затронула и прочие населенные пункты области. Согласно данным регионального оперштаба, в результате ударов зафиксированы повреждения частных жилых строений, автомобильной техники и инфраструктурных объектов.

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