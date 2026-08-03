Бабушка с внуком пострадали при ударе ВСУ в Белгородской области

Трехлетний ребенок и его бабушка пострадали в результате взрыва беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел во дворе частного домовладения на хуторе Первомайский Белгородской области. Информацию об этом распространил оперативный штаб региона в мессенджере «Макс».