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ПВО за день сбила 58 украинских БПЛА над регионами России

В течение дня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 58 беспилотных летательных аппаратов самолеётного типа, принадлежащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, уничтожение дронов происходило в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края, а также над акваторией Чёрного моря.

Ранее сообщалось, что число погибших во время удара по пляжу в Геленджике достигло семи человек. Трое убитых — дети. В больницы после случившегося доставили 21 пострадавшего. В общей сложности ранения получили 40 человек.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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