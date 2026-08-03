Дроны ВСУ атаковали шедшее из Турции в Новороссийск судно с овощами и фруктами

По данным издания, в результате удара ранения получили четверо членов экипажа, включая трёх граждан Турции. Состояние пострадавших уточняется.
Детали атаки и повреждения судна также выясняются.
Министерство транспорта России ранее приняло решение о создании специального штаба, который займётся координацией грузовых перевозок в Азово-Черноморском бассейне. Данная мера продиктована необходимостью реагировать на сложную обстановку в акватории Азовского моря, вызванную регулярными атаками вражеских беспилотных летательных аппаратов на морские суда.
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