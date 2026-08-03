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Стало известно состояние пострадавших в Архипо-Осиповке

Минно-взрывные травмы диагностированы у большинства пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Архипо-Осиповке Краснодарского края. Об этом заявил главный врач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков.

Источник: Amino/Lummi

«Степень тяжести пострадавших разная, в том числе есть и тяжелые. В основном это состояние, связанное с минно-взрывной травмой», — сказал Ермаков на видеозаписи в канале главы Геленджика Алексея Богодистова в «Максе».

Ермаков добавил, что часть пациентов будет переведена в краевые медицинские центры.

Согласно последним данным оперативного штаба Краснодарского края, жертвами атаки стали семь человек, включая троих детей. Различные ранения получили 40 человек, из которых 21 госпитализирован, а 19 получили помощь амбулаторно.