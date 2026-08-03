Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За день над Россией сбили 58 беспилотников

Силы ПВО с 8:00 до 20:00 мск сбили 58 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем и Черным морем.

Силы ПВО с 8:00 до 20:00 мск сбили 58 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем и Черным морем.

Сегодня ВСУ атаковали Геленджик в Краснодарском крае. По официальным данным, в селе Архипо-Осиповка упали обломки БПЛА. Погибли семь человек, пострадали более 40. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее терактом.

По данным оперштаба Белгородской области, за день при ударах ВСУ пострадали 16 человек, в том числе один ребенок. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал об одном пострадавшем в Рыльске.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше