РАО потребовало 100 тысяч рублей с театра Кадышевой через суд

Это не первый подобный конфликт с участием ансамбля. Еще в сентябре 2025 года РАО уже предъявляло к «Золотому кольцу» претензии на сумму 80 тысяч рублей, однако спустя четыре месяца истец самостоятельно отозвал свое заявление.