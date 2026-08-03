РАО потребовало 100 тысяч рублей с театра Кадышевой через суд

Российское авторское общество (РАО) обратилось в Арбитражный суд с иском к театру народной артистки Надежды Кадышевой «Золотое кольцо». Организация требует взыскать с коллектива 100 тысяч рублей. Запись о новом деле появилась в картотеке арбитражных судов 31 июля.
Это не первый подобный конфликт с участием ансамбля. Еще в сентябре 2025 года РАО уже предъявляло к «Золотому кольцу» претензии на сумму 80 тысяч рублей, однако спустя четыре месяца истец самостоятельно отозвал свое заявление.
Кроме того, продолжается рассмотрение другого крупного судебного разбирательства с участием театра. В феврале прошлого года индивидуальный предприниматель Обушенков подал иск на сумму более двух миллионов рублей, обвинив ансамбль в невыполнении обязательств по договору, передает РИА Новости.
Владелица пиар-агентства Дарья Де Батс, которая была возлюбленной сына Кадышевой Григория Костюка около полугода, не смогла взыскать с артиста более шести миллионов рублей. Суд ее доводы не поддержал и отказал в иске.