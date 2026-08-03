Судно Nadezhda под флагом Камеруна подверглось атаке БПЛА ВСУ в Черном море

Судно Nadezhda под флагом Камеруна подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море. В результате пострадали четыре моряка, в том числе трое граждан Турции. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.
Судно перевозило овощи и фрукты из турецкого порта Самсун в Новороссийск. Атака произошла около 16:30 по московскому времени примерно в 30 морских милях от российского порта.
По словам капитана судна Ялчина Шахина, в нападении участвовали шесть-семь украинских беспилотников. После ударов на борту начался пожар.
Немногим ранее украинские дроны атаковали в Черном море у Новороссийска нефтяной танкер Yasa Polaris, принадлежащий американской компании Chevron. Судно направлялось к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума. Танкер сохранил плавучесть и продолжил движение в безопасный порт.