Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судно Nadezhda под флагом Камеруна подверглось атаке БПЛА ВСУ в Черном море

На судне Nadezhda из-за атаки ВСУ возник пожар.

Судно Nadezhda под флагом Камеруна подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море. В результате пострадали четыре моряка, в том числе трое граждан Турции. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Судно перевозило овощи и фрукты из турецкого порта Самсун в Новороссийск. Атака произошла около 16:30 по московскому времени примерно в 30 морских милях от российского порта.

По словам капитана судна Ялчина Шахина, в нападении участвовали шесть-семь украинских беспилотников. После ударов на борту начался пожар.

Немногим ранее украинские дроны атаковали в Черном море у Новороссийска нефтяной танкер Yasa Polaris, принадлежащий американской компании Chevron. Судно направлялось к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума. Танкер сохранил плавучесть и продолжил движение в безопасный порт.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше