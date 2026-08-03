Доставлявшее в РФ овощи и фрукты судно под флагом Камеруна попало под удар ВСУ

Утром того же дня российские военные нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, которую использовали в интересах Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что три сухогруза с военными грузами были поражены в акватории Черного моря. Еще один сухогруз, доставлявший грузы для украинских военных, также подвергся удару в порту Николаева.