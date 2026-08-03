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Доставлявшее в РФ овощи и фрукты судно под флагом Камеруна попало под удар ВСУ

Корабль Nadezhda под флагом Камеруна, доставлявший в порт Новороссийск из турецкой гавани Самсун свежие овощи и фрукты, попал под удар дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом в понедельник, 3 августа, пишет газета Cumhuriyet.

Корабль Nadezhda под флагом Камеруна, доставлявший в порт Новороссийск из турецкой гавани Самсун свежие овощи и фрукты, попал под удар дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом в понедельник, 3 августа, пишет газета Cumhuriyet.

По информации издания, в результате атаки были ранены четыре моряка, среди которых трое граждан Турции.

Утверждается, что судно было атаковано около 16:30 по местному времени (совпадает с московским) примерно в 30 милях от Новороссийска. Капитан корабля Ялчин Шахин сообщил, что в атаке участвовали шесть-семь украинских беспилотников. В результате удара на судне возник пожар, передает издание.

118-метровое судно для перевозки накатных грузов (Ro-Ro Cargo) под названием Nadezhda (номер IMO: 7702657) было построено в 1978 году в Дании. Согласно открытым источникам, оно принадлежит компании Nadezhda Roro Inc, а его оперативным и техническим менеджером является турецкая компания Kalyoncu Ro Ro Denizcilik.

Утром того же дня российские военные нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, которую использовали в интересах Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что три сухогруза с военными грузами были поражены в акватории Черного моря. Еще один сухогруз, доставлявший грузы для украинских военных, также подвергся удару в порту Николаева.

Позже российская армия вновь ударила по кораблям, перевозящим грузы ВСУ.

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