Турецкое судно попало под удар БПЛА в Черном море

Как сообщает газета Cumhuriyet, судно следовало по маршруту Самсун — Новороссийск. Атака была совершена приблизительно в 16:30 мск на удалении 30 морских миль от порта назначения. Трое пострадавших являются гражданами Турции.
Капитан судна Ялчин Шахин сообщил, что Nadhezna подвергся нападению шести или семи беспилотников. По его словам, атаку совершили украинские дроны. Члены экипажа приступили к тушению пожара собственными силами. Cumhuriyet уточняет, что корабли ВМФ России не имели возможности подойти к судну для оказания помощи из-за присутствия беспилотников в данном районе.