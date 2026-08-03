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Турецкое судно попало под удар БПЛА в Черном море

Турецкое грузовое судно Nadhezna подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов в акватории Черного моря. В результате инцидента на борту возник пожар, пострадали четыре члена экипажа, передает IHA. По сведениям турецкого агентства, судно направлялось в Россию с грузом свежих фруктов и овощей.

Источник: Reuters

Как сообщает газета Cumhuriyet, судно следовало по маршруту Самсун — Новороссийск. Атака была совершена приблизительно в 16:30 мск на удалении 30 морских миль от порта назначения. Трое пострадавших являются гражданами Турции.

Капитан судна Ялчин Шахин сообщил, что Nadhezna подвергся нападению шести или семи беспилотников. По его словам, атаку совершили украинские дроны. Члены экипажа приступили к тушению пожара собственными силами. Cumhuriyet уточняет, что корабли ВМФ России не имели возможности подойти к судну для оказания помощи из-за присутствия беспилотников в данном районе.

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