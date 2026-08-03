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Самолет-разведчик НАТО провел над Черным морем рекордные девять часов

Самолет-разведчик НАТО девять часов курсировал в южной части Черного моря.

Источник: Аргументы и факты

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II провел над акваторией Черного моря рекордные девять часов 3 августа, сообщили ТАСС в авиадиспетчерских службах ЕС.

«Самолет вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце около 09:00 по Москве и затем на протяжении девяти часов курсировал над нейтральными водами в южной части Черного моря с запада на восток и обратно», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, обычно этот самолет при полете над акваторией совершает 2−3 круга. Это занимает около 2−3 часов. Собеседник издания назвал полет 3 августа рекордным по продолжительности и добавил, что он завершился на аэродроме вылета.

Ранее над Черным морем заметили шведский самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV.

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