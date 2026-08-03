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Площадь пожара на складе WB под Владимиром сократилась до трех тысяч «квадратов»

Пожарные продолжают тушить возгорание на складе маркетплейса Wildberries в Собинском округе Владимирской области после падения украинского беспилотника. Площадь пожара удалось сократить до трех тысяч квадратных метров. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил губернатор Александр Авдеев.

Пожарные продолжают тушить возгорание на складе маркетплейса Wildberries в Собинском округе Владимирской области после падения украинского беспилотника. Площадь пожара удалось сократить до трех тысяч квадратных метров. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил губернатор Александр Авдеев.

— Областной оперативный штаб держит под контролем ситуацию в складском комплексе. Рано утром своевременно проведена эвакуация сотрудников. Участвовали соседние предприятия — помогли быстро вывезти и приняли людей. Спасибо, — написал глава Владимирской области в своем Telegram-канале.

Дрон Вооруженных сил Украины ранее взорвался во дворе частного дома в хуторе Первомайский Краснояружского округа Белгородской области. Пострадали трехлетний мальчик и его бабушка.

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