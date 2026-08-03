Во Владимирской области сократили площадь пожара на складе

Ранее в понедельник глава региона проинформировал об атаке ВСУ на складской комплекс в Собинском округе. В результате происшествия пострадали четыре человека. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт). Пожар был локализован на площади 100 тысяч квадратных метров.