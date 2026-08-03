Во Владимирской области сократили площадь пожара на складе

Ранее в понедельник глава региона проинформировал об атаке ВСУ на складской комплекс в Собинском округе. В результате происшествия пострадали четыре человека. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт). Пожар был локализован на площади 100 тысяч квадратных метров.
«К 20.00 площадь возгорания и задымления удалось сократить до трех тысяч квадратных метров отдельными очагами», — написал Авдеев в Telegram-канале.
По его словам, пожарные расчеты, направленные из Подмосковья и Ивановской области, возвращаются к местам постоянной дислокации. Спасатели Владимирской области продолжат работу до полной ликвидации огня.