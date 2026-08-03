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Во Владимирской области сократили площадь пожара на складе

Площадь возгорания и задымления на складском комплексе во Владимирской области сокращена до трех тысяч квадратных метров, огонь сохраняется отдельными очагами. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в понедельник глава региона проинформировал об атаке ВСУ на складской комплекс в Собинском округе. В результате происшествия пострадали четыре человека. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт). Пожар был локализован на площади 100 тысяч квадратных метров.

«К 20.00 площадь возгорания и задымления удалось сократить до трех тысяч квадратных метров отдельными очагами», — написал Авдеев в Telegram-канале.

По его словам, пожарные расчеты, направленные из Подмосковья и Ивановской области, возвращаются к местам постоянной дислокации. Спасатели Владимирской области продолжат работу до полной ликвидации огня.

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